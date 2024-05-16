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  4. Küçükçekmece'de beton mikserinin altında kalan yayanın son görüntüleri ortaya çıktı

Küçükçekmece'de beton mikserinin altında kalan yayanın son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de yolun karşısına geçmeye çalışırken beton mikserinin altında kalan 60 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

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Cennet Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde ilerleyen 34 GIG 368 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel P'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, beton mikserinin altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Aysel P'nin cenazesi incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Beton mikseri sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, yayanın aracın altında kalmasının ardından beton mikserinin durduğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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