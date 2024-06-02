Küçükçekmece'de bina çöktü

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi'nde 3 katlı bir apartman henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz altında kalanlar olduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.

Bu arada, enkaz altındaki bir kişiye ulaşıldığı, bir kişiyle de iletişim kurulduğu öğrenildi.