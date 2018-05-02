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"Kurdukları ittifak da çökecektir"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nin seçim ittifakına ilişkin, "İstedikleri kadar cephe kursunlar, çatı kursunlar, çatı zaten her seferinde çöküyor. Kurdukları ittifak da çökecektir." dedi.
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