Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! 9 yaşındaki çocuk taklalar atan arabadan yürüyerek çıktı: O anlar kamerada
Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Takla atan araçtan emniyet kemeri takmayan 9 yaşındaki bir çocuğun yola fırladığı anlar güvenlik ve araç içi kamerasına yansıdı. Kazada emniyet kemeri takan iki yolcunun hafif yaralandığı ve aynı gün taburcu edildiği belirtildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili incelemeler sürüyor.
Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Sakarya geçişinde dün gece meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Emniyet kemeri takmayan 9 yaşındaki bir çocuğun araçtan fırlayıp yola düştüğü anlar, güvenlik ve araç içi kameralarına yansıdı.
Kaza, saat 23.50 civarında Ankara istikametinde yaşandı. İddiaya göre, S.A. (21) yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen L.A.’nın (29) kullandığı 34 COY 530 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle L.A.’nın aracı yoldan çıkarak defalarca takla attı.
İki kişi taburcu edildi
Kazada 5 kişi yaralandı. Emniyet kemeri takan iki kişinin hafif şekilde yaralandığı ve hastanedeki müdahalelerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Arka koltukta bulunan ve kemer takmadığı belirtilen 9 yaşındaki O.A. ise takla atan araçtan dışarı savruldu. Çocuğun yola fırladığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına ve araç içi görüntülere yansıdı. Olay yerinden geçen sürücüler hemen yardıma koşarak küçük çocuğu sakinleştirmeye çalıştı.