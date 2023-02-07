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  4. Malatya'daki yeni konutlar yerle bir oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi

Malatya'daki yeni konutlar yerle bir oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi

Türkiye’yi sarsan iki deprem sonrasında Malatya’da henüz bir yıl önce yapılan Asur Konutları adlı proje ağır hasar aldı. Bloklardan birinin çökme anı vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Malatya’nın en yeni yerleşim yerlerinden Bostanbaşı mevkiinde inşa edilen iki bloklu Asur Konutları projesi de depremde ağır hasar aldı.

Bloklardan birinin çökme anı site sakinleri tarafından kaydedildi.

İs-hak İnşaat tarafından hayata geçirilen Asur Konutları adlı projenin tanıtımının yapıldığı internet sitesinde “Son Deprem Yönetmeliğine Uygun Betonarme Proje, Depreme dayanıklı Radye Temel” ifadeleri yer alıyor. 

 

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