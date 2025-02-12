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  4. Malezya’da Togg sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim Togg ile tur attı

Malezya’da Togg sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim Togg ile tur attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya-Pasifik turunun ilk durağı olan Malezya’da Başbakan Enver İbrahim’e yerli otomobil Togg’un T10X modelini hediye etti. İki lider, Pamukkale'den esinlenen beyaz SUV ile kısa bir test sürüşü yaptı. Direksiyona geçen Enver İbrahim’in “Benim sürücülüğüme güvendiğinize şaşırdım” sözleri Erdoğan’ı güldürdü. Resmi temasların yanı sıra sıcak diyaloglara da sahne olan ziyaret, dostluk mesajlarıyla dikkat çekti.

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