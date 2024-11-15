Maori milletvekillerinden Yeni Zelanda Parlamentosunda 'Haka' protestosu

Yeni Zelanda Parlamentosu'nda Perşembe günü kısa süreliğine ara verildi. Maori milletvekilleri, Waitangi Anlaşması'nın yorumlanma şeklini değiştirmeyi öngören tartışmalı yasa tasarısına karşı haka yaparak oturumu durdurdu. 184 yıllık bir anlaşma olan Waitangi Anlaşması, İngiliz Kraliyeti ve Maori halkı arasında imzalanmış tarihi bir belge niteliğinde.

22 yaşındaki Maori milletvekili Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, yasa tasarısının bir kopyasını yırtarak haka performansına öncülük etti. Te Pāti Māori partisinden üyelerin yanı sıra diğer partilerden milletvekilleri ve izleyici locasındaki bazı kişiler de protestoya katıldı.

Yasa tasarısına karşı çıkan yüzlerce kişi, dokuz gün sürecek bir protesto yürüyüşü (hikoi) başlattı. Yürüyüşçülerin Salı günü başkent Wellington’a vararak büyük bir miting düzenlemeleri bekleniyor.