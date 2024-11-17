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  4. Mersin’de otobüs seyir halindeyken yandı: 30 yolcu tahliye edildi

Mersin’de otobüs seyir halindeyken yandı: 30 yolcu tahliye edildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan şehirler arası yolcu otobüsünde hasar oluştu.

Haber Merkezi
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S.S. idaresindeki 01 ANG 987 plakalı otobüsün motor bölümü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Damlama mevkisinde alev aldı.

Aracı güvenlik şeridinde durduran sürücü, 30 yolcuyu tahliye edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

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