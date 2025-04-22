Muğla'da köpek balıkları kıyıya kadar geldi! Vatandaşlar o anları kaydetti

Muğla'nın Datça ilçesinde denize giren vatandaşlar, kıyıya oldukça yakın bir noktada iki köpek balığıyla karşılaştı. Datça Sevgi Yolu’nun altındaki ahşap iskele çevresinde görülen köpek balıkları, kısa süreli paniğe neden oldu.

Deniz yüzeyine yakın şekilde süzülen köpek balıkları, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Kısa süre bölgede dolaşan köpek balıklarının, ardından gözden kaybolduğu belirtildi.

Köpek balıklarının açık denizden avlanmak amacıyla kıyıya yaklaşmış olabileceği tahmin ediliyor. Olay anına tanıklık eden bazı kişiler güvenlik endişesiyle iskeleden uzaklaşırken, meraklı vatandaşlar ilginç manzarayı izlemeye devam etti. Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada da yayılmaya başladı.