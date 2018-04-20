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Muharrem İnce'den adaylık açıklaması

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanının cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söyleyerek, Kılıçdaroğlu'na bu görüşünü ilettiğini söyledi.
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