ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
3 °C

"Müttefiklerimiz Afrin harekatını desteklemeli"

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Brüksel’de AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.