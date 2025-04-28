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  4. Nevşehir’de 2 yaşındaki çocuk balkondan çöp konteynerine düştü: O an kameraya kaydedildi

Nevşehir’de 2 yaşındaki çocuk balkondan çöp konteynerine düştü: O an kameraya kaydedildi

Nevşehir'in Kapucubaşı Mahallesi'nde, bir apartmanın birinci katındaki balkonunda oynarken dengesini kaybeden 2 yaşındaki Suriyeli çocuk, sokakta bulunan çöp konteynerine düştü. Vücudunda kırıklar oluşan küçük çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, görüntülerde çocuğun düşmesi, konteynerdeki kedinin kaçışı ve annenin çocuğu kurtarma anları yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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