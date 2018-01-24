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“Nijer-Türkiye ilişkileri yeni değil, tarihi bir derinliği var”

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nijer Başbakanı Brigi Rafini ile ortak basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, “Nijer-Türkiye ilişkileri aslında yeni değil. Tarihi bir derinliği var.” dedi.
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