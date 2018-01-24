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"Orayı yaşanabilir hale getireceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen '44. Muhtarlar Toplantısı'nda, muhtarlara hitap eden Erdoğan, "Önce teröristlerin kökünü kurutacak, sonra da orayı yaşanabilir hale getireceğiz. Kimler için, misafir ettiğimiz 3,5 milyon Suriyeli için." dedi.
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