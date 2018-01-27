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"ÖSO ile birlikte 16 kaybımız var"

Kasımpaşa Tüneli'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "394 teröristi etkisiz hale getirdik. ÖSO ile birlikte 16 da kaybımız var" dedi.
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