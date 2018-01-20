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Otobüs kazası: 11 ölü, 44 yaralı

Ankara'dan Bursa'ya geziye giden yolcuları taşıyan otobüsün Eskişehir'de kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 44 kişi yaralandı.
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