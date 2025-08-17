Oyuncu İbrahim Yıldız'ın üzerine ağaç devrildi: Yaşam mücadelesi veriyor

Olay, 15 Ağustos Cuma günü Orta Mahalle Nur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağacın dalı koptu.

Bu sırada yoldan geçen genç oyuncu İbrahim Yıldız (27), sürüklenen tabureyi tutmak isterken kopan dalın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan genç oyuncunun komada olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Talihsiz oyuncunun rüzgar nedeniyle uçan tabureyi tutmak istediği ve o esnada kopan dalın altında kaldığı görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.