  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Oyuncu İbrahim Yıldız'ın üzerine ağaç devrildi: Yaşam mücadelesi veriyor

Oyuncu İbrahim Yıldız'ın üzerine ağaç devrildi: Yaşam mücadelesi veriyor

İstanbul Kartal'da kuvvetli rüzgarda savrulan tabureyi tutmaya çalışırken kopan dal parçasının altında kalan genç oyuncunun ağır yaralandığı anlar kameraya yansıdı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Olay, 15 Ağustos Cuma günü Orta Mahalle Nur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağacın dalı koptu.

Oyuncu İbrahim Yıldız'ın üzerine ağaç devrildi: Yaşam mücadelesi veriyor - Resim : 1

Bu sırada yoldan geçen genç oyuncu İbrahim Yıldız (27), sürüklenen tabureyi tutmak isterken kopan dalın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Oyuncu İbrahim Yıldız'ın üzerine ağaç devrildi: Yaşam mücadelesi veriyor - Resim : 2

Yoğun bakıma alınan genç oyuncunun komada olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Talihsiz oyuncunun rüzgar nedeniyle uçan tabureyi tutmak istediği ve o esnada kopan dalın altında kaldığı görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Oyuncu İbrahim Yıldız'ın üzerine ağaç devrildi: Yaşam mücadelesi veriyor - Resim : 3

Diğer Videolar
Gelibolu'da çıkan yangına müdahale sürüyor
Gelibolu'da çıkan yangına müdahale sürüyor
Trump, Putin'e B-2 bombardıman uçağıyla gözdağı verdi
Trump, Putin'e B-2 bombardıman uçağıyla gözdağı verdi
Kocaeli'ndeki yangın büyüyor: "Kaç artık, hiçbir şey yapamayız"
Kocaeli'ndeki yangın büyüyor: "Kaç artık, hiçbir şey yapamayız"
Çanakkale'deki yangın saatler sonra kontrol altına alındı
Çanakkale'deki yangın saatler sonra kontrol altına alındı
Rusya’ya satılan bebek bezleri Beylikdüzü’nde bulundu: 55 bin dolar değerinde bezleri çalan nakliyec
Rusya’ya satılan bebek bezleri Beylikdüzü’nde bulundu: 55 bin dolar değerinde bezleri çalan nakliyec
Deniz Servan Narin’in ölümüne yol açan kaza görüntüleri ortaya çıktı
Deniz Servan Narin’in ölümüne yol açan kaza görüntüleri ortaya çıktı
Dron görüntüleriyle ortaya çıktı: Çanakkale'de villalar kül oldu
Dron görüntüleriyle ortaya çıktı: Çanakkale'de villalar kül oldu
Çanakkale’deki yangın büyüyor: Boğaz trafiği durduruldu, bölgeler tahliye ediliyor
Çanakkale’deki yangın büyüyor: Boğaz trafiği durduruldu, bölgeler tahliye ediliyor