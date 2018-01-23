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PYD'nın Afrin'deki mevzileri ateş altına alındı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırın Kilis-Hatay hudut hattında konuşlu TSK birlikleri, Afrin'de tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'nın mevzilerine sabah saatlerinden bu yana aralıklarla top atışı gerçekleştiriyor.
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