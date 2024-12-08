Rejimin devrildiğini duyan Suriyeliler Cilvegözü’ne akın ettiler
Suriye’de Esad rejiminin devrildiğini duyan insanlar geçiş için Cilvegözü sınır kapısına akın ettiler. Suriye'de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif grupların saldırıları sonrası Rejim lideri Beşar Esad görevi bıraktığını duyurmuştu. Esad’ın devrildiğini duyan insanlar Hatay’ın Reyhanlı işçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısına akın ettiler. Kapıda yoğunluk yaşanırken insanlar yıllar sonra memleketlerine dönmenin mutluluğunu yaşadılar.
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