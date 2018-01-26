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PYD'den Reyhanlı'ya roketli saldırı

Afrin bölgesinden PYD/PKK mensuplarınca atılan roket, Mustafa Kemal Mahallesi pazar yerinin yakınlarındaki boş alana düştü. Bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve itfaiye aracı sevk edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
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