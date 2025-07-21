Sakarya'da orman yangını! Ekipler alev çemberinin içinden geçti: O anlar kamerada
Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarını tehdit etti. Hacılar ve Taşoluk mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilirken, birçok ev alevlere teslim oldu. Yangına müdahale eden itfaiye ve orman ekipleri, zorlu şartlar altında alevlerin içinden geçerek mücadele verdi. Ekiplerin yaşadığı tehlikeli anlar, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
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