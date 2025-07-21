Sakarya'daki yangın 24 saattir sürüyor, yangın Bilecik'e de sıçradı

20 Temmuz günü akşam saatlerinde çıkan yangına, ilk andan itibaren ilgili tüm kurumlarla koordineli bir şekilde müdahale edildi. Yangının ikinci gününde ise söndürme çalışmalarına 12 helikopter ve 6 yangın söndürme uçağı ile havadan destek verilirken, karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi ve personelin büyük bir özveriyle görev icra ediyor.

Dün 17.15 sıralarında başlayıp geniş alana yayılan yangını söndürmek için ekipler ve vatandaşlar omuz omuza vererek çalışma gerçekleştiriyor. Aradan geçen yaklaşık 24 saatin sonunda gökyüzünün beyaz dumanla kaplandığı ormanlık alanın bazı bölgelerinde ise yeniden alevlenme görünüyor.