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Şarkıcı Linet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

İsrail asıllı Türk vatandaşı Linet, İstanbul Maslak'ta vereceği konser esnasında protesto edildi. Şarkıcı kulisine girerek gözyaşları içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Linet'in konuşması sırasında ise dışarıdan protesto seslerinin gelmeye devam ettiği duyuldu.

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Maslak'ta konseri olan şarkıcı Linet, sahneye çıkmadan konsere gelen seyirciler tarafından protesto edildi. Kulisine girerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'dan yardım isteyen Linet, "Çok zor bir durumda sizlere sesleniyorum duyuyorsunuzdur. Dışarıda protesto ediliyorum ve can güvenliğim yok. Ben bir Türk vatandaşıyım. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Emine Erdoğan hanımefendiye sesleniyorum. Lütfen bana yardım edin, bu zulüm bitsin" dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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