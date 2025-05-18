Şarkıcı Linet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Maslak'ta konseri olan şarkıcı Linet, sahneye çıkmadan konsere gelen seyirciler tarafından protesto edildi. Kulisine girerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'dan yardım isteyen Linet, "Çok zor bir durumda sizlere sesleniyorum duyuyorsunuzdur. Dışarıda protesto ediliyorum ve can güvenliğim yok. Ben bir Türk vatandaşıyım. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Emine Erdoğan hanımefendiye sesleniyorum. Lütfen bana yardım edin, bu zulüm bitsin" dedi.