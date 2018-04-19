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"Seçim ikinci tura kalmaz"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, seçimin ikinci tura kalıp kalmayacağına ilişkin de "Seçim ikinci tura kalmaz. Bu seçimin sonucu dün piyasaların verdiği tepkiden belli olmuştur." dedi.
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