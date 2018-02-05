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Şehit düşen 5 asker için tören düzenlendi

Zeytin Dalı Harekatı’nda Suriye'nin Afrin bölgesinde tankın isabet alması sonucu şehit olan 5 asker için Gaziantep Havalimanı'ndaki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
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