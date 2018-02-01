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"Şimdiye kadar 800 terörist öldürüldü"

TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı harekatıyla ilgili "Afrin'de teröristlerden 800 tanesinin işi bitti. Tabii akşama kadar bu sayı daha da artacak." dedi.
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