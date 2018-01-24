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Sınır hattına askeri sevkiyat sürüyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır hattına askeri sevkiyat devam ediyor. Hatay'a ulaşan tank ve askeri araçlar, sınır hattına sevk edildi. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen araçların, sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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