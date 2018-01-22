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Zeytin Dalı'nda 3. gün! Sınırda top sesleri

Zeytin Dalı Harekatı'nın üçüncü gününde Afrin'deki hedeflere ilerleyen birliklere top atışlarıyla destek veriliyor.
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