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Sınırdaki askere mehteran desteği

Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır karakolunda konuşlu askerlere Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı tarafından konser verildi.
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