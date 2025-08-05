Sırp Bakan canlı yayında beyin kanaması geçirdi! İşte o anlar
Sırbistan Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic, Belgrad’da katıldığı bir televizyon programı sırasında beyin kanaması geçirdi. Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Glisic’in durumunun “oldukça ciddi” olduğunu açıkladı. Sırp Bakan'ın rahatsızlandığı anlar canlı yayına yansıdı. İşte o görüntüler...
Sırbistan Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic, sabah saatlerinde başkent Belgrad’da yayın yapan bir televizyon kanalının canlı programına katıldı. Yayın sırasında bir süre sonra fenalaşan Glisic’in durumu üzerine program kesildi.
Bakan, acilen hastaneye kaldırıldı. Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, yaptığı açıklamada, “Televizyon programında fenalaşan Glisic, bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Glisic’in durumu oldukça ciddi” ifadelerini kullandı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, “Darko, sağlam dur. Vazgeçmek yok.” sözleriyle Glisic’e destek verdi.