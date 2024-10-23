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  4. Son Dakika.. TUSAŞ'ın Ankara'daki tesisine terör saldırısı: Patlama anı böyle görüntülendi!

Son Dakika.. TUSAŞ'ın Ankara'daki tesisine terör saldırısı: Patlama anı böyle görüntülendi!

Son dakika haberi... Ankara Kahramankazan bulunan TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii tesisleri önünde terör saldırısı yaşandı. Konuya ilişkin ilk açıklamayı yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit ve yaralılar olduğunu duyurdu. Bölgeye çok sayıda özel harekat ekibi ve ambulans sevk edildi. Sosyal medya üzerinden bölgedeki terör saldırısına yönelik ilk görüntüler paylaşılıyor. İşte anbean terör saldırısından görüntüler...

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CANLI... TUSAŞ'ta terör saldırısı: Şehitlerimiz ve yaralılarımız var!CANLI... TUSAŞ'ta terör saldırısı: Şehitlerimiz ve yaralılarımız var!Gündem
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