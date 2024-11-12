Soruyu beğenmeyen Bahçeli’den gazeteci Hilal Köylü'ye sert tepki: Mesleği bırak
Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan MHP lideri Devlet Bahçeli, bir gazetecinin ‘Erdoğan’la görüş ayrılığınız mı var’ sorusuna sert tepki gösterdi. Bahçeli, kadın gazeteciye mesleğini bırakmasını söyledi.
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MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.
Gazeteci Hilal Köylü’nün “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüş ayrılığınız var mı” sorusu üzerine sininlenen Bahçeli, kadın gazeteciyi azarlayıp mesleğini bırakmasını söyledi.
Bahçeli “Bir defa basın mensubu kardeşlerim, Türkiye’yi tahrik edici yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçin. Geçemiyorsan mesleğini bırak.” cevabını verdi.