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  4. SpaceX roketi test öncesi patlayarak alev topuna dönüştü! İşte patlama anı...

SpaceX roketi test öncesi patlayarak alev topuna dönüştü! İşte patlama anı...

SpaceX'in uzay taşımacılığına yön vermesi beklenen Starship roketi, ABD'nin Texas eyaletinde planlanan test uçuşu öncesinde patladı. Şirket, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada roketin yerel saatle 23.00 sularında "büyük bir anormallik yaşadığını" duyurdu. Test alanı çevresinde güvenlik önlemleri alındığı ve olayda yaralanan olmadığı bildirildi. İşte o patlama anı...

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ABD'nin Texas eyaletinde test uçuşuna hazırlanan SpaceX'e ait Starship roketi, fırlatma öncesinde meydana gelen bir arıza sonucu patladı. Şirketin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 10. test uçuşu için hazırlanan roketin yerel saatle 23.00 civarında “büyük bir anormallik yaşadığı” bildirildi.

Herhangi bir yaralanma olmadı

Açıklamada, deneme süresince fırlatma sahası çevresinde güvenli bir bölge oluşturulduğu ve olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı ifade edildi.

Yerel basına yansıyan görüntülerde, roketin kalkış platformunda arızalanarak büyük bir alev topuna dönüştüğü görüldü.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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