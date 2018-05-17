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STK'lerden İsrail'e kınama

STK'lar adına konuşan Hisarcıklıoğlu, “ABD ve İsrail’in birlikte başlattığı bu hukuksuz adım, Kudüs’e ihanettir, huzur ve barışa ihanettir, Ortadoğu’yu ve bölgeyi ateşe atmaktan başka hiçbir amaca hizmet etmeyen bu kararı kesin bir dille kınıyoruz" dedi
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