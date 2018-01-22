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"Şu ana kadar herhangi bir asker kaybımız yoktur"

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen ve 50 dakika süren baş başa görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.
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