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Süleymaniye'de ilk PKK'lı grup silah bıraktı

Terör örgütü PKK’nın ilk grubu elebaşı Abdullah Öcalan’ın açıklamalarının ardından bugün silah bıraktı.

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Terör örgütü PKK, elebaşı Abdullah Öcalan’ın açıklamalarının ardından PKK silah bırakma sürecine girdi. Yapılan görüşme ve açıklamaların ardından terör örgütü PKK, bugün itibariyle silah bırakmaya başladı.

Süleymani’ye kentine bağlı Dukan’a 10-15 km uzaklıkta bulunan bölgede PKK'ya bağlı 30 kişilik ilk grup silahlarını ateşe verdi. PKK'nin ilk grubunun silah bırakma töreninin Süleymaniye iline bağlı "Casne" mağarasında gerçekleştirildiği aktarıldı. PKK'ya bağlı silah bırakan ilk grubun adının "Barış ve Demokratik Toplum Grubu" olduğu açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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