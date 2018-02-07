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"Suriye rejimi ile temas söz konusu değil"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye Esad'la temasa geçmeli' önerisine yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye rejimi ile herhangi bir temasın söz konusu olmadığını söyledi.
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