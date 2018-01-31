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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Farklı birliklerden gönderilen aralarında zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), zırhlı muharebe aracı (ZMA) ve tanklardan oluşan konvoy, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sabah saatlerinde Kilis'e ulaştı.
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