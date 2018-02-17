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"Suriye'de bir savaş yok. Sadece terörle mücadele var"

Başbakan Yıldırım, "Biz hiçbir ülkeyle savaşmıyoruz. Suriye'de bir savaş yok. Sadece terörle mücadele var. Bunu da sadece Türkiye yapmıyor, 62 koalisyon ülkesi yapıyor." diye ifade etti
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