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Suriye'de Esad ailesine ait gizli tünel ortaya çıkarıldı

Silahlı muhalif gruplar Şam’ın merkezinde Esad Ailesi’ne ait gizli bir tüneller ağını ortaya çıkardı. Muhalifler, Beşar Esad’ın kardeşi Tümgeneral Mahir Esad’a ait olduğu iddiasıyla bir konağın videosunu yayınladı. Videoda zemine oyulmuş beyaz bir merdivenin yer altına doğru indiği görülüyor.   

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın görevi bırakıp ülkeyi terk etmesi ve akabinde Heyet Tahrir eş Şam (HTŞ) önderliğindeki silahlı muhalif grupların yarım asırlık Esad Hanedanlığı’na son vermesi dünya gündeminin bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Silahlı muhalif gruplar Şam’ın merkezinde Esad Ailesi’ne ait gizli bir tüneller ağını ortaya çıkardı.

 

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