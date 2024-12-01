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Suriye’de muhalifler Hama kent merkezine ulaştı

Suriye'de muhalif silahlı grup Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ), kuzeydeki Hama kentinin merkezine ulaştıklarını açıkladı.

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Suriye'de Beşar Esad rejimine muhalif silahlı grup Heyet Tahrir Eş-Şam’ın (HTŞ) ilerleyişi sürüyor.

Halep ve İdlib’te kontrolü eline geçiren HTŞ ve ona bağlı gruplar, kuzeydeki Hama kentinin merkezine ulaştıklarını açıkladı.

Suriye hükümeti ise, ordusunun Hama’dan çekildiğine dair haberleri yalanladı. Devlete bağlı SANA Haber Ajansı’nın askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, kuvvetlerin kentin kuzey ve doğu kırsalında konuşlandığı aktarıldı.

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