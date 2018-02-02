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"Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak bir operasyon"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Operasyon sadece Türkiye'ye yönelik bir tehdidi yok etme değildir, Suriye'ye huzuru, barışı, istikrarı getirecek ve Suriye'nin sınır, toprak bütünlüğünü koruyacak bir operasyondur bu." dedi.
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