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Tekirdağ Şarköy'deki yangının korkunç görüntüleri

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Yangın yerleşim alanlarına doğru ilerliyor..

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Tekirdağ'ın Şarköy'de ormanlık alanda çıkan rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarına doğru ilerleyen yangına havadan ve karadan müdahale aralıksız devam ediyor.

Yangına uçaklar, helikopterler, çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve iş makinesiyle müdahale sürerken, ekipler alevleri kontrol altına almakta zorlanıyor. Alevlerin sıçradığı mahalleler boşaltılırken, çevredeki diğer kırsal yerleşimlerde de tedbirler alındı. Vatandaşlar büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenli alanlara taşımaya çalışıyor.

Ormanlık alanlar ve tarım arazileriyle birlikte bazı evlerin de yangından etkilendiği bölgede, söndürme çalışmaları havadan ve karadan yoğun şekilde devam ediyor.

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