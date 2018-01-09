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“THY havacılık ve savunma sanayimiz için adeta bir okul vazifesi görmektedir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde THY temsilcilerini kabul etti.
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