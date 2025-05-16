Tiran'da gülümseten açılış: Liderlerin yapay zeka ile çocukluk görüntüleri oluşturuldu

Liderler zirve öncesinde Tiran'da Opera binasında zirve açılışına katıldı. Açılış töreninde zirveye katılan liderlerin yapay zeka ile çalışması sonucu bebeklik görüntüleriyle "Arnavutluk'a hoş geldiniz" demeleri dikkat çekti. Bazı liderler görüntüler karşısında gülümserken bazıları ise ciddiyetini korudu.

Bu gösterinin ardından ise yine yapay zekanın yardımıyla yapılan bir gösteride Arnavutluk tarihinde önemli katkıları bulunan bazı tarihî şahsiyetlerin fotoğraflarına yer verildi. Ardından Arnavutluk'un bazı öne çıkan halk dansları sergilendi.