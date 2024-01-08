  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. TOGG, yeni sedan modelinin ilk görüntüsünü paylaştı

TOGG, yeni sedan modelinin ilk görüntüsünü paylaştı

TOGG, tüketici elektroniği ve bilişim fuarı CES 2024'te sergilenmesi beklenen yeni sedan modeline ilişkin ilk tanıtım videosunu paylaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

TOGG'un X platformu üzerinden paylaştığı yeni modelinin tanıtım videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"T10<?>" açıklamasıyla paylaşılan videoda, soru işaretiyle yeni model ismine dikkat çekilirken, görüntüde söz konusu otomobilin fastback hatlarına sahip bir sedan otomobil olduğu görülüyor.

Las Vegas'ta 9-12 Ocak'ta düzenlenecek CES 2024'te görücüye çıkması beklenen yeni modelin, daha önce açıklanan model isimlendirme sistemine göre "T10S" olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını açıklamıştı.

Diğer Videolar
İstanbul'da iş yerinde yangın: Ölü ve yaralılar var
Sahipli köpeği çaldığı iddia edilen taksici yakalandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza
Saadet Partili Hasan Bitmez Meclis'te bayıldı
Atina'ya 6 yıl sonra kritik ziyaret ne anlama geliyor?
Pitbull saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
Sarıyer'de caddeye kaya parçaları düştü