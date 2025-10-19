Toros'larda sonbahar bereketi: Yağmurların ardından çayır mantarları ortaya çıktı

Kurak geçen yazın ardından gelen yağmurlar, Akseki’de mantar bereketi getirdi.

Bölge halkı, mantar sezonunun başlamasıyla birlikte yüksek kesimlerde doğa yürüyüşü yapıp piknikle birlikte mantar topluyor. Mantar toplayan vatandaşlar, yalnızca türünü bildikleri ve zehirli olmadığından emin oldukları mantarları topladıklarını vurguluyor.

Akseki’de arkadaşlarıyla birlikte mantar toplamaya giden Ayşe Çoban, yağmurlarla birlikte dağlarda bol miktarda mantar çıktığını belirterek, “Biz bilmediğimiz mantarları kesinlikle toplamıyoruz. Her mantar yenmez, çoğu zehirli olur. Topladıklarımızı temizleyip yıkadıktan sonra domates ve soğanla kavurup yiyoruz. Bu mantarın ismi çayır mantarı, adını da çıktığı yerden alıyor. Çayırlarda yetişiyor” dedi.

Ayşe Çelik ise kurak geçen yaz mevsiminin ardından gelen yağmurların bereket getirdiğini söyleyerek, “Geçtiğimiz günlerde Akseki’ye bolca yağmur yağdı. Ardından hava ısınınca dağlarda mantar patladı diyebiliriz. Yarım saatte bir kilo mantar topladık, içlerinde 250 gramlık dev mantarlar da var. Biz satmıyoruz, sadece kendi tüketimimiz için topluyoruz. Bilinçli davranıyoruz çünkü her mantar yenmez” ifadelerini kullandı.