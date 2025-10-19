Google Haberler

Toros'larda sonbahar bereketi: Yağmurların ardından çayır mantarları ortaya çıktı

Antalya’nın Akseki ilçesinde etkili olan sonbahar yağmurları, doğayı yeniden canlandırdı. Yağışların ardından ormanlık alanlarda ve yaylalarda çayır mantarları görülmeye başlarken, vatandaşlar Toros Dağları’nın eteklerinde mantar toplama sezonunu açtı.

Kurak geçen yazın ardından gelen yağmurlar, Akseki’de mantar bereketi getirdi.

Bölge halkı, mantar sezonunun başlamasıyla birlikte yüksek kesimlerde doğa yürüyüşü yapıp piknikle birlikte mantar topluyor. Mantar toplayan vatandaşlar, yalnızca türünü bildikleri ve zehirli olmadığından emin oldukları mantarları topladıklarını vurguluyor.

Akseki’de arkadaşlarıyla birlikte mantar toplamaya giden Ayşe Çoban, yağmurlarla birlikte dağlarda bol miktarda mantar çıktığını belirterek, “Biz bilmediğimiz mantarları kesinlikle toplamıyoruz. Her mantar yenmez, çoğu zehirli olur. Topladıklarımızı temizleyip yıkadıktan sonra domates ve soğanla kavurup yiyoruz. Bu mantarın ismi çayır mantarı, adını da çıktığı yerden alıyor. Çayırlarda yetişiyor” dedi.

Ayşe Çelik ise kurak geçen yaz mevsiminin ardından gelen yağmurların bereket getirdiğini söyleyerek, “Geçtiğimiz günlerde Akseki’ye bolca yağmur yağdı. Ardından hava ısınınca dağlarda mantar patladı diyebiliriz. Yarım saatte bir kilo mantar topladık, içlerinde 250 gramlık dev mantarlar da var. Biz satmıyoruz, sadece kendi tüketimimiz için topluyoruz. Bilinçli davranıyoruz çünkü her mantar yenmez” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Meksika'da yüzlerce zombi tarihi merkezde buluştu!
Meksika'da yüzlerce zombi tarihi merkezde buluştu!
229 KM hız, fren izi dahi yok! Mevlüt öğretmeni hayattan koparan feci kaza kamerada
229 KM hız, fren izi yok! Mevlüt öğretmeni hayattan koparan feci kaza kamerada
Hurda buzdolaplarından kayık yapan adam görenleri şaşırttı
Hurda buzdolaplarından kayık yapan adam görenleri şaşırttı
CHP İzmir İl Kongresi'nde tek aday Çağatay Güç kürsüde bayıldı: O anlar saniye saniye kaydedildi
CHP İzmir İl Kongresi'nde tek aday Çağatay Güç kürsüde bayıldı
Manavgat’ta kaza kamerada: Motosikletli kadın ani manevra sonrası devrildi
Manavgat’ta kaza kamerada: Motosikletli kadın ani manevra sonrası devrildi
Esnaf esnaf dolaştı: Yarım saatte bin 32 lira topladı
Esnaf esnaf dolaştı: Yarım saatte bin 32 lira topladı
Yaşlı teyze alışveriş yapmayacağı için dükkana girmeye çekindi: Çankırı'da yürek ısıtan diyalog
Yaşlı teyze alışveriş yapmayacağı için dükkana girmeye çekindi
Bursa'da korkutan tablo: İki barajda su bitti!
Bursa'da korkutan tablo: İki barajda su bitti!
İsrail savaşa doymuyor! Bu sefer de Lübnan'ı bombaladı
İsrail savaşa doymuyor! Bu sefer de Lübnan'ı bombaladı
Okul müdürü 3 çocuğunun gözleri önünde kurşunlandı: Saldırgan o anları kayda aldırdı
Okul müdürü 3 çocuğunun gözleri önünde kurşunlandı: Saldırgan o anları kayda aldırdı
Küçük çocuğu markette tekme tokat darp etti! Güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti
Pes dedirten görüntü: Küçük çocuğu markette tekme tokat darp etti!
Kaşla göz arasında 50 gram altın çaldı! O anlar anbean kameralara yansıdı
Kaşla göz arasında 50 gram altın çaldı! O anlar anbean kameralara yansıdı