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TSK İdlib'e intikal etti

TSK konvoyu, Astana anlaşması uyarınca Suriye'nin İdlib kentindeki gerginliği azaltma bölgesinde oluşturulacak 4. gözlem noktası için bölgeye intikal etti.
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