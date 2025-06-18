Turistleri rahatsız ettikleri görüntüler infial yaratmıştı: Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son günlerde Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bazı eğlence mekanlarında çekilen ve infial yaratan görüntülere ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, söz konusu görüntülerin bir daha yaşanmaması için yarın Muğla'da Bakan Yardımcısının koordinasyonunda, valil ve güvenlik birimlerinin katılımıyla, alınması gereken önlem ve denetimlerle ilgili bir toplantı yapılacağını açıkladı.