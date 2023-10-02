Türkiye Karşıtı Senatöre dava perde arkasında neler yaşandı?

Dünya Gazetesi Ceo'su ve Yazarı Burcu Kösem'in, Dünya Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Burak Küntay ile hazırladığı Dünya'nın Yorumu programında bu hafta, Altın Külçeler ve Nakit Paralar, Türkiye Karşıtı Senatör Bob Menendez Nasıl Rüşvetle Suçlandı?

konu başlığını ele aldılar. Bob Menendez, ABD Kongresi’nin New Jersey senatörü ve senato dış ilişkiler komite başkanı görevindeydi ve Türkiye karşıtlığı ile biliniyordu.

Hakkında öncesinde açılmış bir dava vardı ancak delil yetersizliğinden bir sonuca varılamamıştı. Bu defa ise Menendez’e karşı rüşvet iddiaları içeren bir kriminal dava açıldı ve önemli deliller ortaya çıktı. İstifasını isteyenler var, bir daha seçilemeyeceğine kesin gözüyle bakanlar var. Bu durum ve kendisinin yerine gelecek kişi (Cardin) Türkiye’ye bakışı değiştirir mi? F16 konusunda bu üyelerin Biden’a rağmen kararı değiştirme yetkisi var mı?